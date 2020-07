Prix des forfaits sans fil: des avancées au Québec

Le Québec est la province au pays où les forfaits sans fil de 2 Go et de 4 Go sont les moins chers au pays, a fait savoir le gouvernement fédéral mardi.

Ottawa a ainsi publié son premier rapport trimestriel sur les prix des forfaits de données de 2 Go à 6 Go qui porte sur la période de février à juin 2020. Selon ce document, c’est au Québec que le forfait de 2 Go et celui 4 Go sont les moins chers.

Ainsi, selon le fédéral, il fallait débourser 35 $ pour le forfait de données de base au Québec sur la période, ce qui est moins que le point de référence de janvier (50 $). Le prix est même moins que l’objectif voulu par Ottawa (37,25 $). En comparaison, en Ontario, le prix est de 50 $.

Pour le forfait de 4 Go, les clients du Québec déboursaient 45 $ sur la période et non 55 $ comme en janvier, mais on n’est pas encore à l’objectif de 41,25 $. En Ontario, le prix du forfait est de 55 $.

Dans un communiqué, Ottawa a dit continuer de surveiller la réduction chez les trois principales compagnies de télécom, à savoir Bell, Rogers et Telus. Ces fournisseurs de service sans fil et leurs marques connexes, comptent pour 90 % du marché national, a-t-on rappelé.

Contrairement aux autres provinces, les consommateurs du Québec peuvent compter sur la présence d’un quatrième joueur bien établi dans le marché: Vidéotron.

Réduction de 25 %

Ottawa a précisé qu’il veut des réductions dans les forfaits 4G/LTE de type «apportez votre appareil », avec appels et textos illimités ainsi que de 2 Go à 6 Go de données.

Le gouvernement fédéral a réitéré mardi sa volonté de voir les prix des forfaits sans fil être réduits de 25 % d’ici deux ans chez les grands fournisseurs de service sans fil au pays, auquel cas des mesures réglementaires seraient alors prises.

«Si de tels forfaits ne sont pas offerts aux Canadiens pendant cette période, le gouvernement examinera la possibilité de prendre des mesures réglementaires pour accroître davantage la concurrence et ainsi contribuer à faire réduire le prix des forfaits», a rappelé le fédéral.