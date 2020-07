Rebond au Québec, amélioration en Ontario

De nouveau, le nombre de nouveaux cas de COVID-19 a remonté au Québec, tandis que le bilan a continué à s'améliorer en Ontario, mardi.

Au total, 285 infections au SRAS-CoV-2 avaient été répertoriées en après-midi au Canada, dont plus de la moitié au Québec, pour un cumulatif de 114 882 cas de COVID-19 au pays depuis le début de la pandémie. Du nombre, 8909 patients ont désormais perdu la vie alors qu'ils étaient porteurs du virus, soit huit de plus que lundi.

Le Québec demeure le principal foyer du virus au Canada avec 169 cas qui se sont ajoutés à son bilan mardi. De plus, trois nouveaux décès, dont un survenu il y a plus d'une semaine, ont été déplorés par les autorités sanitaires.

La Belle Province a assisté, depuis environ trois semaines, à une flambée du nombre de contamination sur son territoire qu'elle peine à contrôler. Le Québec annonce systématiquement plus de 100 nouveaux cas par jour depuis le 11 juillet (91 cas), alors qu'il ne franchissait que rarement ce cap symbolique à la fin juin et au début juillet.

Encourageant en Ontario

Le portrait de la situation différait en Ontario mardi, où 111 infections et quatre décès ont été annoncés.

Il s'agit de l'un des plus petits bilans dans la province en juillet. De plus, il s'agit d'une quatrième journée de décroissance du nombre de nouveaux cas dans la province la plus populeuse au pays.

Les données sont particulièrement encourageantes pour la région de Peel et la ville de Toronto, où moins de 10 cas ont été rapportés. Ces deux régions qui ont été forcées de demeurer confinées à la phase 2 du plan de relance de la province sauront mercredi si elles pourront enfin passer à la phase 3, deux semaines après le reste de la province.

La seule autre région toujours coincée à la phase 2, celle de Windsor-Essex, apprendra aussi si elle pourra aller de l'avant mercredi. Or, elle figurait parmi les régions qui affichaient le plus grand nombre de nouveaux cas mardi, juste derrière Ottawa, en raison des éclosions qui continuent de toucher les travailleurs agricoles étrangers dans les champs de la région.

Une bulle étanche

Par ailleurs, aucun cas de COVID-19 n'a été rapporté dans les quatre provinces de l'Atlantique mardi, pour une seconde journée de suite.

La «bulle de l'Atlantique» compte seulement 10 cas actifs de coronavirus, soit trois en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick et quatre à Terre-Neuve-et-Labrador.

La situation au Canada

Québec: 58 897 cas (5670 décès)

Ontario: 38 910 cas (2768 décès)

Alberta: 10 390 cas (186 décès)

Colombie-Britannique: 3500 cas (193 décès)

Saskatchewan: 1209 cas (16 décès)

Nouvelle-Écosse: 1067 cas (63 décès)

Manitoba: 405 cas (8 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 266 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 170 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 36 cas

Yukon: 14 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 114 882 cas (8909 décès)