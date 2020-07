Allégations d’inconduite sexuelle: Blanchet maintient son silence

Le chef du Bloc québécois Yves-François Blanchet a de nouveau refusé de répondre à des questions concernant les allégations d’inconduite sexuelle anonymes qui le visent et qui ont commencé à faire surface sur le web il y a environ deux semaines.

• À lire aussi: Vague de dénonciations: Blanchet n'exclut toujours pas une poursuite

• À lire aussi: Vague de dénonciations: Yves-François Blanchet déterminé à tourner la page?

• À lire aussi: «Je n’ai jamais eu les comportements qui me sont prêtés»

«On arrête ça maintenant. Je ne suis pas venu au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour entretenir quelque chose de juteux et non pertinent », a-t-il lancé mercredi, au cours d’un passage au village historique de Val-Jalbert.

M. Blanchet a du même souffle réitéré que les allégations constituent à ses yeux des «diffamations anonymes ».

Dans une publication Facebook du collectif « Hyènes en jupons », qui a depuis suspendu sa page Facebook et son site web, une femme allègue que M. Blanchet l’aurait embrassé sans son consentement et l'aurait harcelée pour avoir une relation sexuelle, en marge d'un lancement d'album de la chanteuse Isabelle Boulay à la fin des années 1990.

Dans une autre publication, apparue il y a quelques jours sur le compte Instagram «victimesvoices.montreal.rivesud», on allègue que M. Blanchet aurait « chois[i] des proies » pour le chanteur Éric Lapointe, dont il a été le gérant.

Précisons que ces allégations n’ont fait l’objet d’aucune preuve devant un tribunal.

WE Charity

Au cours de l’arrêt de mercredi de sa tournée québécoise estivale, M. Blanchet est revenu sur l’affaire WE Charity qui éclabousse les libéraux de Justin Trudeau depuis un mois, à la veille du témoignage attendu du premier ministre devant le Comité permanent des finances.

«Je m’attends à un charabia mièvre qui ne contiendra pas grand-chose», a-t-il commenté.

«On a eu droit à ça, un peu, hier, des demi-vérités, en cacher le maximum », a-t-il ajouté au sujet de la comparution de la veille des cofondateurs de WE Charity, les frères Kielburger.

Rappelons que le Bloc québécois et le Parti conservateur du Canada réclament la démission du premier ministre et de son ministre des Finances, Bill Morneau à cause de cette affaire.