COVID-19: Trois succursales de la SAQ fermées préventivement

Trois succursales de la Société des alcools du Québec (SAQ) dans les Basses-Laurentides ont été fermées préventivement mercredi parce que des employés ont été atteints par la COVID-19.

La société d’État a précisé mercredi qu’elle a pris cette décision à la suite d’un test positif pour ce virus chez huit de ses employés.

«La sécurité de nos employés et de nos clients est primordiale, a affirmé Jacques Farcy, vice-président, Exploitation des réseaux de vente à la SAQ, par communiqué. C'est pourquoi nous prenons sans hésiter cette décision de fermer ces succursales aujourd'hui et de communiquer en toute transparence à nos employés, nos clients et au public cette mesure d'exception.»

Les succursales touchées se trouvent sur le boulevard de la Seigneurie Ouest ainsi que sur le boulevard Michèle-Bohec à Blainville, et sur le boulevard Curé-Labelle à Mirabel.

«En suivant les recommandations des autorités de la Santé publique, chacune des succursales mentionnées sera nettoyée de fond en comble par une firme spécialisée, chaque employé ayant travaillé dans les derniers jours dans ces succursales devra obligatoirement s'isoler de manière préventive et passer un test de dépistage à la COVID-19 dans les plus brefs délais», a souligné la SAQ.

Ces trois établissements resteront fermés jusqu'à nouvel ordre.

La SAQ demande à ses clients qui ont été dans l'une de ces succursales dans les derniers jours de bien surveiller l’apparition de symptômes liés à la COVID-19.