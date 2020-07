Il fait feu dans un lobby d’hôtel pour manque de distanciation sociale

Furieux parce qu’une femme et son fils ne respectaient pas les mesures de distanciation sociale, un homme a ouvert le feu dans le lobby d'un hôtel de Miami.

Lundi soir, Douglas Marks, 29 ans, a tiré plusieurs coups de fusil vers le plancher de l’hôtel, disent les autorités. Heureusement, l’incident n’a pas fait de victime, rapporte le New York Daily News.

«Il est arrivé et puis a commencé à tirer. La mère et son fils pleuraient et étaient vraiment effrayés», raconte un témoin.

Nombreux touristes, ainsi que les employés, ont aussi eu une peur bleue.

Les policiers ont expliqué que l’homme avait confronté la femme et son fils parce qu’ils ne respectaient pas les mesures mises en place pour freiner la COVID-19.

Selon les autorités, le suspect a perdu patience, pris son fusil et a tiré au moins quatre coups d’avertissement pendant qu’il hurlait.

Douglas Marks a été formellement accusé de deux chefs de voies de faits graves avec une arme mortelle, d’avoir fait feu dans un lieu public et d'avoir utilisé une arme à feu pour commettre un crime.