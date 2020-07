Journaliste de TVA enlacée: les deux hommes visés par une plainte

L’affaire des agressions subies par des journalistes de TVA Nouvelles dans les manifestations antimasques du week-end dernier passe maintenant dans l’arène judiciaire.

• À lire aussi: Au bord des larmes, il s’excuse d’avoir «brimé» une journaliste

• À lire aussi: Arrêté pour menaces envers notre journaliste

Les deux individus qui ont enlacé contre son gré Kariane Bourassa sont visés par une plainte formelle de voies de fait déposée à la police de Québec mercredi.

Les faits reprochés se sont produits pendant une manifestation contre le port du masque obligatoire devant l’Assemblée nationale dimanche.

La journaliste, tenant dans une main son micro et un parapluie dans l’autre, était en pleine converse en ondes. Jean-François Mongrain et Jean-Guillaume Tremblay se sont présentés à ses côtés, puis l’ont enlacé inopinément.

Kariane Bourassa et son avocat René Verret se sont rendus dans les bureaux du Service de police de la Ville de Québec, mercredi, pour rencontrer les enquêteurs. Une plainte formelle de voies de fait a alors été déposée contre les deux hommes.

Jean-François Mongrain s’est excusé en entrevue au Journal mardi, tandis que Jean-Guillaume Tremblay s’est refusé à pareil acte de contrition lorsque rencontré mercredi à Saguenay.

«C’est déjà arrivé que des gens s’en prennent à des journalistes, rappelle Me René Verret en entrevue au Journal. Pour nous, c’est important de dénoncer ces comportements qui sont tout à fait inacceptables.»

Samedi, le journaliste Yves Poirier avait aussi été la cible de manifestants antimasques, se faisant notamment lancer un contenant vide à la tête. C’est sans compter les centaines de messages haineux envoyés à Kariane Bourassa dans les jours suivant l’incident.

Première étape

La déposition d’une plainte constitue l’élément déclencheur du processus judiciaire.

Le Code criminel identifie une situation où sont commises des voies de fait lorsqu’une personne «emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement» de manière intentionnelle.

La balle est maintenant dans le camp des enquêteurs, qui sont chargés de «faire une enquête complète pour voir tout ce qui s’est fait cette journée-là», explique Me Verret, qui a passé plus de 30 ans comme procureur au Directeur des poursuites criminelles et pénales, avant de passer à la pratique privée l’an dernier.

Le travail d’enquête consistera notamment à rencontrer les deux hommes visés par la plainte et, s’il y a lieu, des témoins. Des éléments de preuve seront aussi récoltés, dont forcément la séquence vidéo où l’on voit la journaliste être enlacée en plein reportage.

Une fois leurs démarches terminées, les policiers vont remettre le rapport d’enquête au DPCP, qui décidera si des accusations seront portées ou non.

Une personne qui est reconnue coupable de voies de fait peut écoper jusqu’à cinq ans d’emprisonnement. Si l’infraction est jugée par procédures sommaires, la peine maximale est plutôt de 18 mois de prison et d’une amende de 5000$.