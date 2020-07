La fin pour près de 18 000 entreprises?

La COVID-19 risque d’emporter 158 000 PME au Canada, dont 17 993 au Québec. C’est ce que révèle une étude de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) dévoilée mercredi matin.

C’est donc dire qu’une PME sur sept risque de fermer définitivement ses portes à cause de la pandémie au Canada. On craint encore 158 000 fermetures d’entreprises (14 % de toutes les PME du pays).

Selon la vigueur de la reprise économique, ces chiffres pourraient varier de 55 000 à 218 000 au pays.

«Les PME sont le poumon de l’économie canadienne. Si nous souhaitons qu’une reprise économique réussie puisse avoir lieu, il faut éviter le plus possible ces fermetures. Les gouvernements et les consommateurs ont un rôle essentiel à jouer maintenant : ils peuvent assurer à nouveau des conditions dans lesquelles les PME pourront survivre et prospérer», affirme François Vincent, vice- président pour le Québec à la FCEI.

Au Canada, les secteurs les plus vulnérables sont ceux des arts et des loisirs (gymnases, salles de spectacles, arcades), ainsi que de l’hébergement et de la restauration (restaurants, hôtels, traiteurs), les taux étant respectivement de 30% et 27%.

À l’échelle des provinces, c’est en Alberta que les entreprises ont le plus de risque de fermer définitivement leurs portes, les chiffres se situant dans une estimation moyenne de 19 %.

«Au Québec, ce sont 17 993 PME qui risquent de partir définitivement. Avec ce nombre, on pourrait remplir les grands arénas de la ville de Québec ou de la ville de Montréal. On semble voir notre vie quotidienne revenir un peu à la normale, mais pour les propriétaires de PME, la route est encore longue à franchir. En effet, bien que près des trois quarts des PME québécoises sont maintenant complètement ouvertes, seulement le tiers possède des revenus égaux ou supérieurs à la normale», ajoute M. Vincent.

Le Tableau de suivi de la FCEI, incluant les résultats par province, montre des résultats similaires à la semaine dernière.

Au Canada

• 62 % des PME sont complètement ouvertes ;

• 37 % utilisent leur capacité de main-d’œuvre normale ;

• 26 % ont retrouvé leur niveau de ventes habituel.

Pour épauler ces PME et éviter de nouvelles fermetures, la FCEI a lancé la campagne #JechoisisPME afin d’encourager l’achat local.