Les clients ont adopté le port du masque

Si les antimasques ont fait beaucoup de bruit devant l’Assemblée nationale dimanche dernier, ils représentent une très faible minorité de la population à en croire l’adoption massive et sans tracas du couvre-visage dans les centres commerciaux de Québec.

Le Journal a passé une heure en compagnie d’un agent de sécurité au centre commercial Fleur de Lys, mercredi, pour vérifier si l’obligation de porter un masque dans les lieux publics fermés, en vigueur depuis 12 jours, est bien respectée.

Sur les centaines de visiteurs aperçus, on comptait sur les doigts d’une main le nombre de personnes qui ne portaient pas un couvre-visage. Dans la majorité des cas, il n’était pas bien loin sur eux, et il s’agissait d’un simple oubli.

Photo Stevens LeBlanc

« Je le mets tout le temps, monsieur ! J’ai 84 ans. J’arrive de manger [...] puis j’ai oublié de le mettre », nous explique Jean-Claude Savard en enfilant rapidement le masque en tissu qui repose dans la poche de sa chemise.

« Peu d’interventions »

Quelques clients portent mal le masque, qui ne couvre pas leur nez, mais un simple regard de notre guide fait généralement le travail.

« La grande majorité des gens qui viennent ici le portent. Depuis que c’est en vigueur, on a eu très peu d’interventions à faire », assure l’agent de sécurité, qui ne rapporte qu’un cas isolé où il a fait face à un individu « agressif », à qui il a dû montrer la porte.

« Les récalcitrants que l’on voit à la télé, les antimasques, dans le centre d’achat, moi, je n’en ai pas vu », soulève également Johanne Boutet, gérante de la boutique Ernest, qui est contente de ne pas avoir à « faire la police » comme elle le craignait.

Plaintes en baisse

« On considère que les gens ont bien assimilé le port du masque, on en distribue de moins en moins [à ceux qui l’ont oublié] », constate aussi Katherine Roux Groleau, porte-parole pour Laurier Québec et Place Sainte-Foy.

À l’échelle de la ville, le Service de police de la Ville de Québec indique avoir reçu neuf plaintes en lien avec le non-port du masque lors de la première fin de semaine d’application du décret. Les plaintes ont ensuite chuté et on n’en répertorie qu’une dans la semaine du 20 juillet. Aucun constat d’infraction n’a été remis.