Scandale WE Charity: rappel des événements

Depuis plus d’un mois, le scandale de WE Charity déchire la scène politique au Canada. Certains vont même jusqu’à réclamer la démission du premier ministre Justin Trudeau et de son ministre des finances, Bill Morneau. Voici un retour sur les événements.

Entente de 900 M$

Le gouvernement a annoncé le 25 juin qu’il avait accordé à WE Charity l’administration de 900 M$ en bourses canadiennes pour le bénévolat étudiant, sans aucun appel d’offres. We Charity devait toucher 43,5 M$ pour assurer cette distribution de bourses.

L’entente est annulée le 3 juillet après des jours de controverse.

Le jour même, le commissaire à l’éthique annonce qu’il fera enquête sur le premier ministre Justin Trudeau concernant l’octroi de l’entente, puisque l’organisme est proche de sa famille.

Enquêtes réclamées

Voyage d’un ministre

On apprend le 22 juillet que le ministre des Finances Bill Morneau s’est fait offrir deux voyages familiaux d’une valeur totale de 41 000 $ par WE Charity.

Démissions réclamées