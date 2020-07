Une tornade fait des dégâts à Saint-Mathias-de-Bonneterre

Des citoyens de Saint-Mathias-de-Bonneterre, en Estrie, ont eu toute une frousse lundi en raison d’un phénomène météo qui fait l’objet d’une enquête d’Environnement Canada.

Un orage violent aurait causé une tornade. Il y a eu de forts vents et les dégâts sont importants dans la municipalité: de gros arbres ont été déracinés, des branches cassées, et même des maisons ont été endommagées (couverture ou toiture arrachée, notamment).

Le terrain de jeux et le terrain de baseball ont été partiellement ou complètement détruits.

Selon l'échelle de Fujita qui mesure la gravité d'une tornade entre 0 et 5, la tornade a été classée de façon préliminaire dans la catégorie EF0, ce qui correspond à des dommages légers. On parle toutefois de rafales de 105 à 135 kilomètres à l'heure. Environ 66 % des tornades appartiennent à cette catégorie.

Environnement Canada invite les citoyens à envoyer des vidéos et des photos de la tornade à l’adresse meteoqc@canada.ca.

Avec les événements de lundi, nous sommes déjà rendus à six tornades confirmées au Québec cette année. Or, en moyenne, il y a six tornades par années dans la province, selon Environnement Canada.