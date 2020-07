WE Charity: les partis d'opposition préparent leurs munitions pour le témoignage de Trudeau

Les partis d’opposition attendront de pied ferme le premier ministre Justin Trudeau, jeudi, pour son très attendu témoignage sur l’affaire WE Charity.

«J’espère que le premier ministre va finalement nous dire la vérité et toute la vérité», a lancé mercredi en point de presse Pierre Poilievre, porte-parole conservateur en matière de finances.

Les conservateurs s’insurgent que d’autres dépenses remboursées par l’organisation WE Charity à des membres de la famille du premier ministre aient été «cachés», un mois après que la controverse ait éclaté. Ils ont donc réclamé, mercredi, une autre enquête du commissaire à l’éthique et aux conflits d’intérêts, qui se penche déjà sur l’affaire.

Mardi, on apprenait durant le témoignage des frères Kielburger, cofondateurs de WE Charity, que le frère du premier ministre, sa mère et sa femme ont touché des honoraires de plus de 200 000 $ en «frais directs», c’est-à-dire en frais de déplacement.

Cette somme s’ajoute aux quelque 350 000 $ en paiements qui avaient déjà été rapportés au cours des dernières semaines.

Rappelons que les conservateurs et bloquistes demandent la démission de M. Trudeau, en plus de celle du ministre des Finances Bill Morneau.

«Ce qu’il faudrait dans le témoignage de demain pour que le Bloc québécois change d’idée [est] une démonstration claire que les allégations ne sont pas fondées, a prévenu le chef bloquiste Yves-François Blanchet. Mais pour l’instant il y a des démonstrations assez convaincantes qu’il y a quelque chose [là].»

Ce dernier a dit s’attendre à un «mièvre charabia» du premier ministre, qui doit comparaître à 15 h devant le Comité permanent des finances.

Le temps prévu pour ce rare témoignage d’un premier ministre canadien en fonction est d’une heure, mais les conservateurs voudraient entendre M. Trudeau durant trois heures.

«Les libéraux essaient de limiter les questions des conservateurs à 11 minutes. Onze minutes, c’est rien, pour une affaire de 500 millions $, pour une affaire où sa famille a reçu de tels cadeaux», a pesté M. Poilievre.

Le Nouveau Parti démocratique, pour sa part, ne va pas jusqu’à exiger de démissions, mais le chef Jagmeet Singh a tout de même soutenu, mercredi, qu’il était «inacceptable» de constater que les libéraux «travaillent pour leurs amis proches».

Par ailleurs, le commissaire fédéral à l'éthique a accepté mercredi d'élargir la portée de son enquête sur l'affaire WE Charity pour y inclure les frais de voyage du ministre des Finances Bill Morneau, qui avaient d'abord été épongés par l'organisation.