Davantage de restrictions pour les Américains qui vont en Alaska

Face à la pandémie de COVID-19 qui reste préoccupante aux États-Unis, les autorités canadiennes seront plus sévères à partir de vendredi avec les Américains qui passent par le Canada pour se rendre ou pour quitter l’Alaska.

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

• À lire aussi: «La COVID-19 n’est pas éradiquée», dit la Dre Tam

Ceux-ci devront notamment se rapporter au poste d’entrée le plus proche des services frontaliers canadiens lorsqu’ils quitteront le pays pour traverser en territoire américain.

Les ressortissants américains seront aussi tenus d’emprunter le chemin le plus court et de rester le moins longtemps possible au Canada entre l’Alaska et le reste des États-Unis.

«Ces mesures sont mises en place pour réduire davantage le risque d'introduction de cas de la COVID-19 au pays», a précisé l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) dans un communiqué publié jeudi.

Qu’ils arrivent par l’Alaska ou par le sud, les automobilistes américains recevront des douaniers canadiens une étiquette qu’ils devront afficher sur leur rétroviseur. Il y sera inscrit la date à laquelle ils doivent absolument avoir quitté le Canada.

Ils «bénéficieront d'un délai de séjour raisonnable pour effectuer le transit», a assuré l’ASFC.

De plus, les Américains qui font le voyage depuis les États au sud de la frontière ne pourront entrer au Canada que par cinq postes d’entrée : Abbotsford-Huntingdon (Colombie-Britannique), Coutts (Alberta), Kingsgate (Colombie-Britannique), North Portal (Saskatchewan) et Osoyoos (Colombie-Britannique).

En territoire canadien, ils doivent éviter tout arrêt inutile, les activités touristiques et les parcs nationaux notamment, a-t-on insisté.

Toutes ces règles s’appliquent aussi aux ressortissants qui ne sont pas américains, mais qui font ce même trajet, a ajouté l’ASFC.

Rappelons que l’Alaska est dans une situation géographique particulière, n’ayant pas de frontière commune avec les autres États américains. Pour passer de l’État le plus vaste et le plus septentrional au reste des États-Unis par voie terrestre, il faut absolument transiter par le Canada.

Évidemment, la frontière canado-américaine est fermée pour les voyages non essentiels depuis le mois de mars, mais les Américains qui ont un lien avec l’Alaska ont toujours pu traverser les postes douaniers sous certaines conditions, comme pour le travail.