Deux inspecteurs à la résidence Chartwell Bois-de-Boulogne

Deux inspecteurs devaient se rendre ce jeudi à la résidence privée pour aînés Chartwell Bois-de-Boulogne au lendemain de révélations d’employés à TVA Nouvelles.

La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, a confirmé qu’un inspecteur du CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal et un inspecteur du ministère de la Santé et des Services sociaux devaient intervenir sur les lieux.

«On veut vraiment regarder ce qui ne fonctionne pas et s’il y a lieu de faire une enquête indépendante. Mais immédiatement on a dit que l’on n’acceptait pas ça», a-t-elle dit en entrevue à TVA Nouvelles.

Rappelons que plusieurs employés de cette résidence ont fait part de manquements graves dans les soins prodigués aux aînés et demandent une enquête indépendante, comme celle décidée à l’Auberge aux Trois Pignons à Beauport.

Par ailleurs, un délégué syndical a interpellé la ministre sur Twitter jeudi matin, indiquant que la direction aurait augmenté le nombre de préposés en prévision des inspections.

«Si c’est vrai qu’ils ont augmenté le nombre de personnel ce matin uniquement parce qu’ils savaient qu’un inspecteur y allait, on va découvrir le pot-aux-roses assez rapidement», a affirmé la ministre.

«Ce qu’on veut, c’est que les personnes hébergées dans les résidences privées pour aînés ou dans les CHSLD soient traitées correctement. Moi je n’accepte pas la négligence, je n’accepte pas la maltraitance.»

La ministre a profité de son entrevue pour redire que le gouvernement travaillait sur une nouvelle mouture de la certification des résidences privées pour aînés.

«On veut maintenant aller plus loin, on veut aussi maintenant s’occuper des soins qui sont accordés aux personnes âgées. C’est aussi important que de vérifier que le bâtiment est conforme pour accueillir des personnes vulnérables», a-t-elle révélé.