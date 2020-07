Éclosion de COVID-19 à l’hôpital de Saint-Eustache

L’hôpital de Saint-Eustache, dans les Laurentides, fait face à une éclosion de COVID-19 dans trois de ses unités d’hospitalisation.

Lundi, ce sont 14 malades et 11 employés qui ont été déclarés positifs au coronavirus.

Les travailleurs en question ont été envoyés à la maison, le temps de leur guérison, et les patients contaminés ont été envoyés en zone rouge dans d’autres hôpitaux de la région, a indiqué jeudi le CISSS des Laurentides.

«Nous prenons la situation très au sérieux et ne ménageons aucun effort afin d’enrayer ces éclosions le plus rapidement possible. Il en va de la santé et de la sécurité de notre clientèle et de notre personnel », a déclaré la présidente-directrice générale du CISSS, Rosemonde Landry, par communiqué.

Afin de circonscrire la propagation du virus, les médecins et le personnel de l’établissement seront dépistés massivement à partir de vendredi.

Les mesures sanitaires ont aussi été rehaussées après cette récente poussée de la maladie, a-t-on également fait savoir.

Pour l’heure, on confirme avoir recensé des cas de COVID-19 dans trois des 13 unités d’hospitalisation de l’hôpital de Saint-Eustache: la 1EA, la C1A et la C2A.

Par précaution, les visites n’y sont plus autorisées jusqu’à nouvel ordre, sauf pour motif humanitaire ou pour aller voir un enfant hospitalisé.

Une autre unité du centre hospitalier, la E3A, est en observation, car des personnes infectées y ont transité.