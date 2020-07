Hausse des tarifs des transports en commun en vigueur à Montréal

Les titres de transport des agences de transport en commun grimperont à compter du 1er octobre 2020 dans la grande région de Montréal.

C’est ce qu’a fait savoir jeudi l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) en dévoilant sa nouvelle grille tarifaire, qui prévoit des hausses moyennes de 2 %.

En revanche le prix des titres unitaires ne changera pas. «L'ARTM a décidé de ne pas indexer les titres unitaires qui sont davantage utilisés en cette période de télétravail et de post-confinement », peut-on lire dans un communiqué.

Ce sera le cas pour le tarif 1 passage/comptant exo, le Réseau de transport de Longueuil, la Société de transport de Montréal (STM) et la Société de transport de Laval ainsi que les titres 1 passage comptant TRAM et TRAIN.

À noter que l'indexation des tarifs, prévue normalement le 1er juillet, avait été reportée au 1er octobre en raison de la crise sanitaire.

Ainsi, dans le cas de Société de transports de Montréal (STM), le tarif ordinaire pour 1 passage reste à 3,50 tandis que le mensuel sera de 88,50 $ au lieu de 86,50 $. Le tarif mensuel pour la TRAM 1 va coûter 102 $ à compter du 1er octobre, soit 2 $ de plus qu’actuellement.

Par ailleurs, l'ARTM va bonifier son offre avec deux nouveaux titres métropolitains illimités «Soirée illimitée» (de 18 h le soir à 5 h le lendemain, en bus, train et métro, à 5,50 $ et «Week-end illimité» (de vendredi 16 h à lundi 5 h, en bus, train et métro, à 14,25 $).

Ils permettront ainsi aux usagers de «se déplacer à prix avantageux dans l'ensemble des modes de transport collectif et sur l'ensemble du territoire métropolitain, une première dans la région».