La marche et le vélo en hausse à Montréal

Si l’achalandage sur les voies dédiées aux piétons et cyclistes a cru de 36% avec l’installation d’aménagements temporaires entre juin et juillet, le trafic routier a de son côté chuté de 20% par rapport au début de la pandémie, selon des données de la Ville de Montréal.

En l’occurrence, le nombre de piétons et de cyclistes à l’intersection entre Christophe-Colomb et Louvain a bondi de 90% par rapport à l’an dernier. De même, sur la rue Rachel, il y a 52% plus de déplacements à pied et à vélo sur ces voies dites actives sécuritaires.

«Quatre des cinq voies cyclables les plus utilisées à Montréal sont des voies actives sécuritaires», a affirmé Jean-François Rheault, directeur de la firme Éco-Compteur, chargée de compiler ces statistiques.

Toutefois, selon le même bilan, la circulation automobile a baissé de 20% cet été à Montréal par rapport au début de la pandémie. Des baisses de fréquentation jusqu’à 57% pour les pistes cyclables au centre-ville et jusqu’à 90% pour le transport collectif ont été également été observées.

«C’est à cause de la réduction des activés dans les lieux de travail et le changement des choix de mobilité», a affirmé Éric Alan Caldwell, responsable de la mobilité à la Ville de Montréal.