La pandémie profite aux alcools québécois

La campagne d’achat local, instaurée au Québec dans la foulée de la COVID-19, a fait grimper les ventes de vins québécois de 60 % et celles des spiritueux d’ici à 80 %.

Les chiffres, de la Société des alcools du Québec (SAQ), ont été recueillis entre mars et juin, a expliqué l’attachée de presse Linda Bouchard. «Il semble clair que nos clients ont répondu à l’appel et ont opté pour l’achat local», a-t-elle précisé.

PHOTO COURTOISIE/Vignoble et cidrerie Coteau Rougemont

Le Vignoble Coteau Rougemont en Montérégie a vu ses ventes grimper de 15 à 20 % par rapport à l’année passée. Louis Dugas, directeur des ventes et du marketing, avoue n’avoir jamais connu une si bonne année depuis que ses vins ont commencé à être distribués en SAQ en 2012.

«On voit qu’il y a un engouement pour tout ce qui touche l’achat local et les produits d’ici, a-t-il indiqué. Ça se traduit par de meilleures ventes en SAQ et dans les épiceries fines.»

À Rimouski, le copropriétaire de la Distillerie du Saint-Laurent Joël Pelletier est lui aussi tout sourire. Les affaires sont bonnes pour le producteur de gin qui s’est fait connaître pour son nectar à base d’algues puisées dans le fleuve.

Courtoisie Vignoble et Cidrerie Coteau Rougemont

«On a atteint nos ventes de 2019 en début juillet, a-t-il dit. Plusieurs facteurs expliquent notre augmentation. Il y a le confinement, bien sûr, mais dans notre cas on a aussi introduit un nouveau produit et on commence à exporter à l’international.»

Maxime Beauregard, responsable du service à la clientèle au domaine Château de cartes à Dunham, remarque que les ventes ont vraiment été exponentielles cette année.

«On finit les derniers embouteillages de la récolte 2019 cette semaine, a-t-il souligné. On ne sait pas si on sera capable de se rendre jusqu’à la prochaine vendange dans le cas de certains produits comme notre vin orange et notre Pet’ Nat’ (pétillant naturel).»

L’été très chaud que l’on connaît jusqu’à maintenant risque fort bien de générer une récolte plus généreuse qu’en temps normal.

Courtoisie Vignoble et Cidrerie Coteau Rougemont

«C’est même possible que les vendanges soient un peu plus hâtives en raison de la chaleur », a fait savoir Maxime Beauregard du Château de cartes.

De son côté, Louis Dugas du Vignoble Coteau Rougemont refuse de se réjouir trop vite. «Si ça continue comme ça, ce sera une très bonne année en termes de quantité et la qualité sera excellente», croit-il.

«Ceci dit, il ne faut pas avoir trop de pluie dans les deux dernières semaines avant de ramasser les raisins. Les restes des grosses tempêtes tropicales génèrent beaucoup de précipitations. Si on a ça pendant les vendanges, c’est là que ça peut se gâcher», a-t-il ajouté.