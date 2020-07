Un enseignant de l’UQAM démissionne après une enquête

Un chargé de cours de l’UQAM dénoncé par une centaine d’anciens étudiants pour ses comportements inappropriés vient de démissionner, à la suite d’une enquête interne de l’université.

• À lire aussi: Allégations troublantes visant un prof de l'UQAM

« Les personnes responsables ont mené l’enquête, ont rencontré la personne mise en cause. Il a aussi pu connaître certaines conclusions de l’enquête, qui a duré sept jours, et il a démissionné pendant la rencontre. On est allé au bout de ce processus-là », a détaillé Jennifer Desrochers, directrice de la Division des relations de presse de l’Université du Québec à Montréal (UQAM).

Photo tirée de Facebook Benoit Prégent

Chargé de cours démissionnaire

Le Journal a révélé il y a deux semaines que Benoit Prégent, un chargé de cours à l’École des médias œuvrant également dans le milieu de la télévision, avait été dénoncé dans une lettre adressée au Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement de l’université.

La missive, signée par plus de 100 anciens étudiants, faisait état d’abus de pouvoir, d’intimidation, de menaces et d’attouchements non consentis qu’aurait commis Prégent au cours de sa longue carrière à l’UQAM.

Ce dernier avait nié en bloc les allégations, disant ne pas comprendre ce qui lui était reproché.

Le Journal a pu s’entretenir avec neuf personnes disant avoir vécu ou avoir été témoins de gestes déplacés.

Deux de ses anciennes étudiantes ont affirmé qu’elles se sont fait « sauter dessus » pour être embrassées par l’enseignant.

L’UQAM affirme être intervenue « sans délai » et avoir démarré son enquête interne le jour même de la réception de la lettre, le 15 juillet dernier.

Or, en raison de la confidentialité entourant la procédure, il était impossible pour l’établissement de révéler les conséquences auxquelles aurait fait face Benoit Prégent s’il n’avait pas démissionné.

« Les sanctions possibles vont de l’avertissement jusqu’au congédiement », a précisé Jennifer Desrochers.

Depuis des années

Plusieurs victimes avec qui Le Journal a pu s’entretenir allèguent que les comportements de Prégent étaient « très connus » depuis des années.

Des « vérifications » sont en cours pour savoir si des mesures peuvent être prises à l’encontre de membres du personnel qui sont demeurés silencieux devant des comportements inappropriés.

« La lutte aux violences sexuelles, c’est l’affaire de tous. Tous les membres de la communauté, que ce soit des victimes, des témoins ou des personnes informées d’une situation, sont invités à venir la signaler ou porter plainte », a ajouté Mme Desrochers.