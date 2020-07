Début du festival autochtone Innu Nikamu

Le 36e festival de musique autochtone Innu Nikamu prend son envol jeudi soir à Mani-Utenam, près de Sept-Îles sur la Côte-Nord.

Distanciation physique oblige, les organisateurs de l’événement ont décidé d’offrir les spectacles sous la formule ciné-parc avec diffusion sur la page Facebook du festival.

Les prestations musicales seront captées à la salle communautaire Teueikan de Mani-Utenam et projetées sur écran géant devant des voitures stationnées sur le site du festival.

La programmation de deux jours présente des artistes de la Côte-Nord.

«Nous nous sommes dit qu'il fallait faire le maximum pour traduire l'esprit que l'on ressent sur le site du festival», a expliqué le responsable des communications d'Innu Nikamu, Keven Bacon-Hervieux.

Le groupe Maten et les chanteurs Scott Pien-Picard et Florent Vollant sont parmi les artistes invités du festival, un des plus importants du genre en Amérique.