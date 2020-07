Des plaisanciers trop près des bateaux de Rio Tinto

Au détriment de leur sécurité, des plaisanciers s’approchent trop près des installations de Rio Tinto, à la hauteur de La Baie dans le Saguenay.

La multinationale remarque que beaucoup de gens en kayak ou avec d’autres embarcations se rendent trop près des bateaux de l’entreprise. En raison des remous créés par les paquebots, les embarcations des plaisanciers pourraient chavirer ou être aspirées.

Le conseiller municipal Raynald Simard a averti la population sur les réseaux sociaux et des affiches seront installées dans le secteur. On souhaite alerter la clientèle locale, mais aussi les touristes qui ne connaissent pas le secteur et qui pourraient s’approcher trop près des installations.

Des incidents malheureux se sont déjà passés dans le secteur. Un petit bateau a chaviré et a été emporté alors qu’il était trop près des cargos de Rio Tinto.

Il est important de rester à une distance d’au moins 250 mètres des navires et des installations.