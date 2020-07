Environnement de travail toxique: Ellen DeGeneres s’excuse

Ellen DeGeneres a brisé le silence pour s’excuser après de multiples allégations de mauvais comportement au travail.

Quelques jours après que les patrons de WarnerMedia ont ordonné une enquête officielle sur les plaintes des membres du personnel passés et présents au sujet de leur traitement dans les coulisses de The Ellen DeGeneres Show, l’animatrice a fini par prendre la parole pour répondre à la controverse.

Dans une note envoyée au personnel de l'émission et obtenue par The Hollywood Reporter jeudi, la célébrité a exprimé sa déception.

« Le premier jour de notre émission, j’ai dit à tout le monde lors de notre première rencontre que The Ellen DeGeneres Show serait un lieu de bonheur - personne n’élèverait jamais la voix, et tout le monde serait traité avec respect », a-t-elle écrit.

« Évidemment, quelque chose a changé, et je suis déçue d’apprendre que cela n’a pas été le cas. Pour cela, je suis désolée, quiconque me connaît sait que c’est le contraire de ce que je crois et de ce que j’espérais pour notre spectacle », a-t-elle poursuivi.

Ellen DeGeneres a promis de travailler avec les responsables de WarnerMedia pour régler les problèmes soulevés.

Toujours selon The Hollywood Reporter, les responsables prévoient de remanier le personnel de l’émission et de remplacer le coproducteur exécutif Ed Glavin.

« Comme nous avons connu une croissance exponentielle, je n’ai pas été en mesure de rester au top de tout et j’ai compté sur les autres pour faire leur travail comme ils savaient que je voudrais qu’ils le fassent. Il est clair que certains ne l’ont pas fait, a partagé Ellen DeGeneres. Cela va maintenant changer et je suis déterminée à faire en sorte que cela ne se reproduise plus jamais. »