Bond du PIB de 4,5 % en mai

Après deux baisses sans précédent, le produit intérieur brut (PIB) réel a progressé de 4,5 % en mai au pays, avec la réouverture progressive des entreprises.

C’est ce qu’a fait savoir vendredi Statistique Canada. Ainsi, aussi bien les industries productrices de biens (+8,0 %) que les industries productrices de services (+ 3,4 %) ont crû, sous l'effet des hausses observées dans 17 des 20 secteurs d'activité en mai.

Il faut se rappeler que c’est à partir du mois de mai que les provinces et les territoires ont commencé à redémarrer certains secteurs de leur économie après avoir dû prendre des mesures sévères de confinement en mars et avril, pour limiter la propagation de la COVID-19.

Entre autres, l’agence fédérale note que le commerce de détail a bondi de 16,4%, «ce qui représente la hausse mensuelle la plus marquée depuis le début de la série en 1961, alors que 11 des 12 sous-secteurs ont progressé».

La construction a aussi augmenté de 17,6% en mai.

«L'assouplissement des restrictions liées à la COVID-19 dans le domaine de la construction en mai, plus particulièrement en Ontario et au Québec, a contribué à l'augmentation mensuelle la plus importante enregistrée depuis le début de la série en janvier 1961», a-t-on souligné.

Par ailleurs, Statistique Canada estime, en se basant sur des renseignements provisoires, que le PIB réel a augmenté d'environ 5 % en juin.