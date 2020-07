Oignons rouge des États-Unis: éclosion de Salmonellose dans cinq provinces

Les autorités fédérales demandent aux gens dans certaines provinces d’éviter complètement les oignons rouges provenant des États-Unis, en raison d’une éclosion de cas de salmonellose.

Cet aliment est considéré comme la source probable de la récente poussée de cette maladie. À noter que les oignons rouges récoltés au Canada ne sont pas visés par l’avis.

L’avis ne concerne pas non plus le Québec, mais touche la Saskatchewan, le Manitoba, l'Ontario, l’Alberta et la Colombie-Britannique, même si ce sont surtout ces deux dernières provinces qui sont frappées.

En une semaine, 55 nouveaux cas de salmonellose ont été déclarés en tout au pays, a indiqué l’Agence de la santé publique du Canada par communiqué vendredi. Depuis la mi-juin, on parle de 114 cas confirmés.

Sur les 102 personnes qui ont pu être retrouvées pour l’étude, 16 ont été hospitalisées. Il n’y a aucun décès à déplorer, a spécifié la santé publique.

La salmonellose est une maladie somme toute inoffensive pour la majorité de la population, mais elle peut entraîner de sévères complications chez les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les gens qui ont un faible système immunitaire.

À l’instar de la COVID-19, certaines personnes positives peuvent être asymptomatiques, mais peuvent quand même donner la maladie à d’autres.

Les symptômes habituels sont de la nausée, de la diarrhée, des frissons, de la fièvre ou encore des crampes abdominales.