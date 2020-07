Un autre match reporté dans le baseball majeur

L’affrontement entre les Cardinals de St. Louis et les Brewers de Milwaukee de vendredi soir a été reporté, et ce, en raison de deux cas positifs à la COVID-19 chez les «Cards».

«Le report à la suite de deux tests positifs à la COVID-19 dans l’organisation des Cardinals est conforme aux protocoles et laissera suffisamment de temps pour que des tests supplémentaires soient faits, ainsi que l’enquête sur les contacts que les gens infectés ont eus», a indiqué le baseball majeur dans un communiqué.

Le match devait être le premier d’une série de trois rencontres disputées au Miller Park, le domicile des Brewers. Il s’agissait également du match d’ouverture de la formation de Milwaukee.

Si les tests supplémentaires s’avèrent négatifs, l’affrontement sera disputé en après-midi samedi et les équipes disputeront un programme double, car il y avait déjà un duel prévu en soirée.

«Nous soutenons la décision du baseball majeur de reporter le match d’aujourd’hui [vendredi] et nous sommes impatients de jouer notre match d’ouverture dès que les conditions le permettront, a affirmé le président des Brewer, David Stearns, dans un communiqué de son organisation. La santé et la sécurité de nos joueurs et de nos employés sont, et continueront d’être, nos principales priorités.»

Un autre cas chez les Marlins

Le baseball majeur vit présentement une crise en lien avec la COVID-19, notamment en raison d’un foyer de contamination au sein de l’organisation des Marlins de Miami. Un 18e cas de la maladie a d’ailleurs été révélé parmi le groupe de joueurs, vendredi, selon le réseau ESPN.

Avec deux entraîneurs qui sont également touchés, ce sont maintenant 20 membres de l’équipe qui ont été infectés. L’ensemble des affrontements de cette équipe a été reporté à plus tard et la formation floridienne ne devrait pas revenir au jeu avant mardi prochain.

Elle se mesurera alors aux Phillies de Philadelphie, l’équipe contre laquelle les Marlins jouaient quand ils ont connu une éclosion.

De son côté, le club de la Pennsylvanie a vu deux de ses membres, un instructeur et un préposé au vestiaire, obtenir des résultats positifs. Les tests de dépistage réalisés jeudi n’ont toutefois révélé aucun nouveau cas.

En conséquence, les Phillies ont été contraints de repousser ses matchs contre les Yankees de New York, ainsi que ses trois affrontements du week-end contre les Blue Jays de Toronto.