Il achète tous les «gratteux» de 40 magasins et gagne 5 millions $

Le détermination peut parfois être très payante, comme l’a prouvé Kevin Clark, un homme de la Caroline du Nord qui a touché l’or au terme d’une aventure de quatre heures dans 40 commerces différents.

À la recherche du dernier prix de 5 millions $ du billet à gratter «Mega Cash», Clark a acheté tous les billets restants au prix de 20$ l’unité dans 40 commerces de l’État de la Caroline du Nord, avant de tomber sur le billet chanceux.

«J’avais un très bon sentiment que le billet gagnant était dans la partie ouest de l’État», a confié Kevin Clark à la NC Education Lottery.

C’est dans un dépanneur de la chaîne «Stop N Go» à Swannanoa que la chance a finalement souri à l’Américain.

«J’ai lu le billet avec mon téléphone et on m’a indiqué d’aller voir un détaillant. Je l’ai gratté et je ne pouvais pas y croire. Je me suis mis à trembler et à pleurer», a expliqué le grand gagnant à CNN.

Après seulement quatre heures de travail ce jour-là, Kevin Clark est finalement rentré à la maison avec 2,1 millions en poches.

En Caroline du Nord, l’argent recueilli avec la vente de billets à gratter sert à financer le système d’éducation de l’État. Au cours de la dernière année, la NC Education Lottery a récolté un montant record – 729,8 millions $ - investi dans la réparation et l’entretien des écoles et des bourses d’études universitaire.