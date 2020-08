Le nombre de dépistages en forte hausse au Québec et en Ontario

Au moins 270 nouvelles contaminations de COVID-19 du Québec et de l’Ontario alourdissaient samedi le bilan du nombre de cas, mais les deux provinces testent plus que jamais.

Au total, 116 582 personnes ont été déclarées officiellement positives au nouveau coronavirus depuis le début de la crise sanitaire, dont 39 333 en Ontario et 59 458 au Québec, le principal foyer au pays.

Les autorités québécoises ont comptabilisé samedi 146 cas supplémentaires et quatre nouveaux décès, portant le total à 5678 morts.

De plus, le Québec a atteint un nouveau record de test avec 18 437 dépistages en 24 heures. Au total, la Belle Province a pu tester 1 238 946 individus, selon les plus récent chiffres qui datent du 30 juillet.

Le ministre québécois de la Santé, Christian Dubé, a d’ailleurs noté un «nouveau record de tests de dépistage» tout en insistant pour dire qu’il fallait aussi «aussi baisser la propagation des cas».

En Ontario, province voisine, il y a eu 124 cas de plus ainsi que deux morts pour un total de 2777 décès comptabilisés depuis le début de la pandémie.

Quant aux laboratoires ontariens, ils avaient pu tester 33 282 personnes, en 24 heures, pour un total de 2 205 254.

D’un océan à l’autre, plus de 4 millions de personnes ont pu être testées depuis le début de la crise et au cours de la dernière semaine, en moyenne 40 665 personnes ont passé un test de dépistage chaque jour, dont un peu plus de 1 % ont reçu un résultat positif.

C’est ce qu’a fait savoir samedi la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, qui a profité de sa tribune pour inciter les Canadiens à faire de l'activité physique pour le maintien de leur santé physique et de leur bien-être mental.

«Nous pouvons tous demeurer actifs et en sécurité cet été en suivant des pratiques de santé publique éprouvées, en étant conscients des risques que présentent les différentes activités et en faisant des choix éclairés», a-t-elle fait savoir.

La situation au Canada:

Québec: 59 458 cas (5678 décès)

Ontario: 39 333 cas (2777 décès)

Alberta: 10 843 cas (196 décès)

Colombie-Britannique: 3641 cas (195 décès)

Saskatchewan: 1319 cas (18 décès)

Nouvelle-Écosse: 1069 cas (64 décès)

Manitoba: 415 cas (8 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 266 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 170 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 36 cas

Yukon: 14 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 116 582 cas (8941 décès)