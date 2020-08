Séries de la LNH: c’est le grand jour!

C’est le grand jour!

Après plus de 140 jours d’attente, vous pourrez enfin revoir en action vos joueurs favoris dans le cadre de matchs de hockey où l’enjeu ne pourrait être plus élevé.

À titre de diffuseur francophone officiel, TVA Sports aura le plaisir de vous présenter, à compter d'aujourd'hui, un marathon de plus de 100 rencontres éliminatoires de la Ligue nationale de hockey (LNH) d’ici le mois d’octobre prochain.

Comme on le sait maintenant, la pandémie de COVID-19 a forcé les différents circuits sportifs à faire preuve d’ingéniosité et d’originalité dans le cadre de leur plan de relance. Et la LNH ne fait pas exception.

À partir de deux-villes bulles (Toronto et Edmonton) soigneusement choisies par Gary Bettman et ses acolytes, le calendrier éliminatoire 2020 se déroulera ainsi :

-Les équipes des positions 1 à 4 (saison régulière) s’affrontent dans un tournoi à la ronde afin de déterminer un nouveau classement de ces formations en vue de la première ronde ;

–Les équipes des positions 5 à 12 (incluant les Canadiens) se disputent des séries qualificatives trois de cinq (5e contre 12e, 6e contre 11e, 7e contre 10e, 8e contre 9e). Les clubs gagnants accèdent aux «séries officielles».

–À la suite de ces étapes, il restera huit équipes dans chaque association en vue des éliminatoires, comme c’est le cas chaque année.

Voici donc un aperçu des trois parties qui vous seront présentées à notre antenne aujourd’hui.

Canadiens – Penguins (série de qualification) - 20h, sur les ondes de TVA Sports

Confrontations entre les deux équipes cette saison :

-10 décembre 2019 : victoire des Canadiens 4-1

-4 janvier 2020 : victoire des Penguins 3-2 en prolongation

-14 février 2020 : victoire des Penguins 4-1

Portrait général :

Même si les experts sont quasi-unanimes concernant une victoire assez expéditive des Penguins, les joueurs des Canadiens, eux, semblent plutôt confiants à l’approche du moment fatidique.

En point de presse, vendredi, l’entraîneur-chef du CH Claude Julien martelait que son équipe avait assez de caractère «pour convaincre les gens qu’on est meilleurs qu’ils peuvent penser».

Et Julien n’a pas tout à fait tort! Même si le Tricolore n’a pas connu une grande saison, il est arrivé, lors de certains matchs où l’équipe respectait le plan de match et jouait dans ses limites, que de bonnes formations soient vaincues par Montréal.

Sauf que dans le contexte actuel, il faudra vaincre une excellente équipe à trois reprises pour espérer accéder aux éliminatoires dites «officielles».

Les analyses étoffées concernant ce duel Montréal-Pittsburgh ont déjà, majoritairement, été publiées un peu partout. Rappelons simplement que la formation de la Pennsylvanie compte sur quatre trios pouvant générer beaucoup d’offensive. La défensive est également loin d’être piquée des vers, alors qu’un intéressant mélange de punch offensif et de robustesse y est présent.

Pour ceux qui auraient besoin de se faire rafraîchir la mémoire, jetez un coup d'oeil à la formation des Penguins.

Penguins

Attaque :

Jake Guentzel - Sidney Crosby - Conor Sheary

Jason Zucker - Evgeni Malkin - Bryan Rust

Patrick Marleau - Jarred McCann - Patric Hornqvist

Zach Aston-Reese - Teddy Blueger - Brendan Tanev

Défense :

Brian Dumoulin - Kris Letang

Marcus Pettersson - John Marino

Jack Johnson - Justin Schultz

Gardiens :

Matt Murray

Tristan Jarry

Chez les Canadiens, Claude Julien, comme il l’a souvent répété, souhaite voir son équipe jouer avec vitesse. Il a d’ailleurs avoué avoir formé ses différentes unités offensives en conséquence.

À la ligne bleue, si la première paire (Weber-Chiarot) semble coulée dans le béton, on semble toujours chercher le partenaire idéal pour Jeff Petry sur le deuxième duo. Les plus pessimistes diront qu’une telle recherche n’a rien de rassurant à l’aube d’un match d’une telle importance...

Devant le filet, Carey Price devra sans aucun doute être au sommet de son art.

Voici un aperçu de la formation qui devrait affronter les Penguins :

Attaque :

Tatar - Danault - Gallagher

Drouin - Suzuki - Armia

Byron - Kotkaniemi - Lehkonen

Weise - Domi – Weal

Défense :

Chiarot - Weber

Kulak - Petry

Ouellet – Mete

Gardiens:

Carey Price

Charlie Lindgren

Rangers – Hurricanes (série de qualification) – 12h, sur les ondes de TVA Sports

Confrontations entre les deux équipes cette saison :

-8 novembre 2019 : victoire des Rangers 4-2

-28 novembre 2019 : victoire des Rangers 4-2

-28 décembre 2019 : victoire des Rangers 5-3

-28 février 2020 : victoire des Rangers 5-2

Portrait général :

Quelle série intrigante!

En fait, la Caroline a connu une meilleure campagne que ses rivaux, mais elle a perdu ses quatre duels face à ceux-ci lors de la saison régulière. Les Blueshirts ont eu le meilleur 17-9 lors de ces parties de la saison régulière.

Sur le plan des comparaisons, difficile de désigner un favori. Les Hurricanes comptent sur un premier trio régulier comme une horloge (Svechnikov-Aho-Teravainen), mais les Rangers n’ont rien à leur envier sur le plan de l’offensive avec des catalyseurs tels Artemi Panarin et Mika Zibanejad.

Les deux formations comptent également sur des défensives assez similaires, mais celle de la Caroline a un tantinet plus de punch et d’expérience. L’absence de Dougie Hamilton, qui se remet toujours d’une fracture du péroné, pourrait toutefois se faire sentir chez les «Canes»...

Finalement, devant le filet, la situation est plutôt inusitée alors qu’aucune des deux équipes n’a encore confirmé qui allait être son gardien partant. Plusieurs s’attendent toutefois à assister à un duel entre Igor Shesterkin et Petr Mrazek.

Voici ce à quoi devraient ressembler les deux formations lors du premier match de la série :

Rangers

Attaque :

Chris Kreider - Mika Zibanejad - Pavel Buchnevich

Artemi Panarin - Ryan Strome - Jesper Fast

Phil Di Giuseppe - Filip Chytil - Kaapo Kakko

Brendan Lemieux - Greg McKegg/Brett Howden - Julien Gauthier

Défense :

Brendan Smith - Jacob Trouba

Ryan Lindgren - Adam Fox

Marc Staal - Tony DeAngelo

Gardiens :

Igor Shesterkin

Henrik Lundqvist

Hurricanes

Attaque :

Andrei Svechnikov - Sebastian Aho - Teuvo Teravainen

Ryan Dzingel - Jordan Staal - Justin Williams - Nino Niederreiter

Vincent Trocheck - Martin Necas - Warren Foegele

Jordan Martinook - Brock McGinn

Défense:

Jaccob Slavin - Sami Vatanen

Brady Skjei - Joel Edmundson

Jake Gardiner - Trevor van Riemsdyk

Gardiens:

Petr Mrazek

James Reimer

Panthers – Islanders (série de qualification) – 16h, sur les ondes de TVA Sports

Confrontations entre les deux équipes cette saison :

-13 octobre 2019 : victoire des Islanders 3-2

-9 novembre 2019 : victoire des Islanders 2-1

-13 décembre 2019 : victoire des Islanders 3-1

Portrait général :

Sur papier, les Panthers ont largement l’avantage offensivement parlant. Sur la glace, toutefois, c’est une toute autre histoire!

Comme vous avez pu le constater un peu plus haut, les new yorkais ont très bien fait cette saison, parvenant à neutraliser la formation floridienne de façon régulière.

Faut-il être surpris? Pas vraiment, en fait! Depuis quelques années, et surtout depuis le départ de John Tavares vers Toronto, les Islanders se font un point d’honneur de bien jouer défensivement et de respecter le plan de match de l’entraîneur Barry Trotz À-LA-LETTRE.

Outre Mathew Barzal, New York ne compte pas de grande vedette. Mais la discipline dans le jeu de cette formation et le peu d’espace qu’elle laisse à ses adversaires sont deux aspects qui la rendent extrêmement redoutable.

De l’autre côté, les Panthers présentent un portrait complètement opposé à celui de leurs rivaux. Des joueurs offensifs de grand talent (Huberdeau, Barkov, Hoffman, Dadonov), mais un récurrent manque d’ardeur au travail.

D’ailleurs, le pilote des floridiens Joel Quenneville n’a pas manqué de critiquer ouvertement ses ouailles après un cuisant revers de 5-0 lors du match préparatoire de l’équipe face au Lightning.

Deux équipes, deux visages complètement différents. Qui aura le dessus?

Voici ce à quoi devraient ressembler les deux formations lors du premier match de la série :

Panthers

Attaque:

Frank Vatrano - Aleksander Barkov - Evgenii Dadonov

Jonathan Huberdeau - Erik Haula - Mike Hoffman

Lucas Wallmark - Brian Boyle - Brett Connolly

Colton Sceviour - Noel Acciari - Mark Pysyk

Défense:

MacKenzie Weegar - Aaron Ekblad

Riley Stillman - Anton Stralman

Keith Yandle - Mike Matheson

Gardiens:

Sergei Bobrovsky

Chris Driedger

Islanders

Attaque:

Anders Lee - Mathew Barzal - Jordan Eberle

Anthony Beauvillier - Brock Nelson - Josh Bailey

Ross Johnston - Jean-Gabriel Pageau - Derick Brassard

Matt Martin - Casey Cizikas - Cal Clutterbuck

Défense:

Adam Pelech - Ryan Pulock

Devon Toews - Scott Mayfield

Nick Leddy - Johnny Boychuk

Gardiens:

Semyon Varlamov

Thomas Greiss