5000$ pour retrouver un malfaiteur qui a tenté de faire exploser une bernache

Une récompense de 5000 $ US a été offerte pour retrouver une personne qui aurait tenté de faire exploser une bernache dans la région de New York.

L’oiseau a été aperçu avec un pétard de fort calibre scotché à sa poitrine au parc Silver Lake à Baldwin, dans Long Island, vendredi dernier, selon la station de télévision Pix 11.

Le groupe environnementaliste Long Island Orchestrating for Nature a souligné sur sa page Facebook que l’engin semblait avoir été allumé, mais qu’il aurait été éteint par de l’eau.

Cet organisme croit que la bernache aurait fui dans un lac après que le malfaiteur eut mis le feu à ce gros pétard collé par du ruban à conduit, ce qui lui aurait sauvé la vie.

Repéré vendredi, cet oiseau a été capturé et transporté chez un vétérinaire. Le ruban de type «duct tape» l’a blessé légèrement, mais l’animal a pu regagner l’endroit qu’il fréquente quelques heures plus tard. L’outarde semblait bien se porter par la suite.

Très préoccupés par la cruauté de cette agression, le groupe Long Island Orchestrating for Nature ainsi que l’association People for the Ethical Treatment of Animals ont offert une somme de 5000 $ à quiconque pourrait permettre de mettre la main au collet de la personne qui a posé ce pétard.