Couche-Tard mord la poussière concernant Speedway

Couche-Tard devra attendre avant de prendre de l’expansion aux États-Unis, car la chaine de stations-service Speedway de Marathon Petroleum sera achetée par le conglomérat japonais Seven & i Holdings.

L’entreprise nippone qui détient la bannière 7-Eleven a accepté de verser 21 milliards $ US, a rapporté Bloomberg News, dimanche. Plus gros joueur au monde dans le domaine des dépanneurs, Seven & i Holdings ajoute ainsi 3900 magasins.

Depuis le début de l’année, des rumeurs voulant que la pétrolière américaine Marathon se départisse des dépanneurs Speedway au plus offrant ne tarissaient pas. Couche-Tard aurait fait partie des prétendants même si elle n’a jamais officiellement confirmé son désir de l’acheter.

Ce n’est pas la première fois cette année que l’entreprise québécoise ne va pas de l’avant pour une chaine qui l’intéressait.

Elle avait mis sur pause en avril sa transaction visant à avaler Caltex Australia.

La chaîne de dépanneurs de Laval a affirmé qu’elle souhaite doubler sa taille et atteindre un chiffre d’affaires d’ici 2023 de 100 milliards $.

En 2017, Couche-Tard avait acheté les chaînes de dépanneurs CST Brands et Holiday aux États-Unis. La compagnie avait payé près de 6 milliards $.