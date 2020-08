États-Unis: plus de 47 000 cas de coronavirus en 24 heures

Les États-Unis ont enregistré dimanche 47 508 nouveaux cas de contamination et 515 décès liés au coronavirus sur les dernières 24 heures, selon un comptage réalisé par l’université Johns Hopkins.

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

• À lire aussi: Près de 300 cas s'ajoutent au compteur

Le total s’élève à plus de 4,6 millions de cas et 154 834 morts pour le pays le plus touché au monde par la pandémie de COVID-19, selon le bilan établi par l’université basée à Baltimore (Maryland, est) à 20h30.

Le relevé journalier des nouvelles infections a légèrement baissé dimanche par rapport aux cinq derniers jours, où elles dépassaient à chaque fois la barre des 60 000.

Ces nouveaux chiffres sont publiés alors que la Floride se préparait à l’arrivée de la tempête tropicale Isaias. L’État du sud-est est également très affecté par l’épidémie. Il a déploré dimanche 77 nouveaux décès (contre un record de 179 la veille), pour un total de 6 920.