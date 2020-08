Place au Sgt. Pepper’s Lonely Gasse Boys Band!

Perte de contrats, fermeture des écoles, la pandémie a eu un effet inespéré pour Manuel Gasse et ses quatre garçons. Ensemble, ils ont formé un groupe hommage aux Beatles, le Sgt. Pepper’s Lonely Gasse Boys Band.

«Ça a été un processus qui a été super spontané, super organique dès la première semaine où tout a fermé, dit-il en entrevue au Québec. J’avais un gros printemps, j’avais plein de contrats, des shows qui s’en venaient et tout a été annulé d’un coup et je me suis retrouvé à la maison avec mes enfants sept jours sur sept».

Le 26 mars, Manuel Gasse a mis en ligne la première vidéo, une reprise de la pièce «I feel fine» et depuis, 16 vidéos ont été publiées sur la page Facebook du musicien ainsi que sur la page officielle du Sgt. Pepper’s Lonely Gasse Boys Band et le compte YouTube.

«Dès la première vidéo que j’ai publiée, j’ai été surpris de la réaction des gens qui étaient emballés, enthousiastes et j’avais déjà beaucoup de likes et de commentaires».

Voyez l'entrevue complète avec Manuel Gasse dans la vidéo ci-dessus