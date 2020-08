Plus de 18 millions de cas de coronavirus déclarés dans le monde

Plus de 18 millions de cas du coronavirus ont été officiellement recensés dans le monde, dont plus de la moitié aux États-Unis et en Amérique latine et aux Caraïbes, selon l’université Johns Hopkins.

Au moins 18 017 556 cas, dont 688 351 décès, ont été déclarés, notamment aux États-Unis, pays le plus touché au monde avec 4 657 693 cas dont 154 793 morts, au Brésil (2 733 677 cas dont 94104 décès) et en Inde (1 750 723, 37

364).

Le rythme de la pandémie, qui a fait plus de 688 000 morts, continue de s'accélérer dans le monde, avec un million de cas supplémentaires détectés en moins de 4 jours.

D'autant que le chiffre du nombre de contaminations ne reflète qu'une part du nombre réel de cas, de nombreux pays n'utilisant les tests que pour le traçage ou ne disposant pas de ressources suffisantes pour mener de larges campagnes de dépistage.