Des dizaines de millions de dollars pour soutenir l'économie à Montréal

La Ville de Montréal a investi des dizaines de millions de dollars jusqu’à présent dans le soutien aux entreprises pour éviter la catastrophe en cette période difficile liée à la pandémie.

À la demande de TVA Nouvelles, la Ville nous a fait parvenir une compilation des investissements dans laquelle on note un investissement de 13 millions pour des mesures d’urgence.

Ces mesures comprennent un Fonds d'urgence de cinq millions de dollars.

Le report du deuxième paiement de taxes foncières au premier septembre représente un coût de quatre millions de dollars

Un moratoire automatique de 6 mois sur le capital et les intérêts aux entreprises privées et d'économie sociale sur les fonds du réseau «PME MTL» a aussi été mis en place au coût de deux millions de dollars.

En ce qui a trait à la relance économique, les investissements sont de l’ordre de 22 millions de dollars.

«Cela inclut la mise en place de 20 mesures de relance à l’écosystème de développement économique», indique la Ville.

Récemment, la mairesse de Mtl, Valérie Plante, a annoncé un investissement de 400 000 $ dans un plan d'action qui vise à stimuler le dynamisme du centre-ville et son animation culturelle.

Aussi, 200 000$ sont consacrés à la campagne «Relancez l’été» pour inciter les gens à venir profiter de l'animation du centre-ville.

«De plus, le Ville de Montréal a investi 275 000 $ afin de déployer une programmation culturelle dans les Voies actives et sécuritaires et sur l'ensemble du territoire montréalais afin d'offrir à la population des expériences artistiques, ludiques et créatives.»