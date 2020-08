Deux sceptiques changent d’idée après avoir attrapé la COVID

Un couple de l’Arizona qui ne croyait pas que le nouveau coronavirus pouvait avoir de graves conséquences a complètement changé d’avis après avoir attrapé la maladie.

Debi et Michael Patterson ne portaient pas le masque et continuaient de voir leurs amis. Il y a un peu plus d’un mois, ils sont tombés malades.

«On ne connaissait personne qui l’avait eu alors on faisait comme si c’était une blague avec nos amis», raconte Debi.

Ils ont commencé à ressentir des symptômes et ont continué d’aller dans leurs activités, ils sont notamment allés à la piscine pendant le weekend.

Mais le lundi, leur état s’est aggravé, ils avaient l’impression d’être passés sous un train. Debi a même dû être hospitalise et places sous oxygène.

Ils sont désormais rétablis, mais ils vivent encore avec les séquelles de la maladie. «On a encore de la difficulté à respirer. On tousse. Il y a la fatigue, les étourdissements, les maux de tête presque quotidiens. C’est presque comme si quelqu’un te frappait», ajoute Debi.

Après avoir ri du virus, ils assurent maintenant que c’est loin d’être une blague. Ils encouragent les gens à être prudents, à garder leurs distances et à porter le masque.