Les étudiants n'auront plus à faire la file pour leur carte OPUS

À l'aube de la rentrée des classes, les étudiants n'auront plus à faire la file pendant des heures au studio photo de la Société de transport de Montréal (STM) afin d'obtenir ou de renouveler leur carte OPUS à tarif réduit.

Les étudiants à temps plein d’une centaine d’établissements scolaires du Grand Montréal peuvent désormais se procurer leur carte OPUS avec photo via le portail de leur institution d’enseignement. Il suffit de défrayer les coûts de 15 $ à l'aide d’une carte de crédit et de détenir une adresse postale valide au Québec. La photo utilisée sera alors la même que sur la carte étudiante. La carte OPUS devrait être postée dans un délai de sept jours ouvrables.

Dans les dernières années, il n'était pas rare de devoir attendre jusqu’à deux heures dans une file afin de renouveler sa carte OPUS étudiante en personne.

En cette période où la distanciation sociale est de mise, la STM invite aussi les étudiants qui le souhaitent à se procurer ou à renouveler leur titre de transport par la poste, un service qui n'était auparavant disponible que pour les personnes de 65 ans et plus. Il suffit d'imprimer et de remplir le formulaire papier pour l'obtention d'une carte OPUS à tarif réduit disponible sur le site web du transporteur, puis de le poster avec une photo de type passeport et une photocopie d'une pièce d'identité officielle.

En dernier recours, l’obtention de la carte OPUS à tarif étudiant peut se faire en personne au studio photo de la STM, situé dans la Gare d’autocars de Montréal sur la rue Berri, sur rendez-vous seulement. Le formulaire de prise de rendez-vous, disponible en ligne, était toutefois inaccessible au moment d'écrire ces lignes.

Il est toujours possible de se procurer une carte OPUS à tarif réduit lors de la tournée scolaire du photographe de la STM. Toutefois, ce dernier sera présent dans quelques écoles seulement. La STM encourage donc le renouvellement de la carte OPUS sans déplacement.

À l'automne 2019, 21 établissements d’enseignement de la grande région de Montréal, principalement des cégeps et des universités, offraient à leurs étudiants le renouvellement de la carte OPUS via le portail Intranet de leur institution. Cette dernière était ensuite acheminée par la poste.