Le centre des arts de Baie-Comeau satisfait

Le Centre des arts de Baie-Comeau se réjouit de voir que le nombre limite de spectateurs admis en salle a été augmenté de 50 à 250.

«C’est très bien reçu parce que ça nous donne un peu d’enthousiasme pour l’automne. Durant plusieurs mois, comme tout le monde, on a été plongé dans une période d’incertitude», a rappelé la directrice générale et artistique, Marielle-Dominique Jobin.

La principale salle de Baie-Comeau peut normalement accueillir 840 personnes, mais seulement 197 pourront y prendre place à cause des mesures de distanciation physique. «On a la chance ici d’avoir deux salles, dont une salle de concert avec des sièges vissés, a souligné la directrice. Quand bien même qu’on augmente la jauge à 250, faut quand même respecter le 1,5 mètre à 360 degrés du spectateur, ce qui fait en sorte qu’on ne pourra pas se rendre à 250 tout de suite.»

Les représentations avec moins de 250 spectateurs seront difficilement rentables pour la majorité des salles. Ces dernières discutent présentement avec le Conseil des arts et des lettres du Québec pour obtenir une aide financière. «Ça devient un casse-tête financier pour dire "est-ce qu’on peut atteindre ses objectifs"? Chez nous, la notion et la valeur de l’accessibilité sont très importantes, donc on ne commencera pas à augmenter de façon significative le prix des billets», a plaidé Marielle-Dominique Jobin.

Malgré tout, le centre des arts compte lancer une programmation automnale allégée le 18 août prochain.