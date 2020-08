Michael Jackson a auditionné pour le 1er X-Men

Michael Jackson a réalisé une «présentation élaborée» pendant son audition pour le premier film X-Men, selon les producteurs du film.

Le Roi de la pop a essayé d'obtenir le rôle du chef des mutants Charles Xavier, et selon Lauren Shuler Donner et Ralph Winter, il était l'un des trois prétendants retenus pour l'adaptation de la bande dessinée.

Mariah Carey et la star du basket Shaquille O'Neal sont également venus lire quelques répliques pour différents rôles dans le blockbuster de 2000, mais c'est la présentation du chanteur de Billie Jean qui a vraiment impressionné les patrons du studio.

Selon The Hollywood Reporter, il leur a joué son court métrage Ghosts de 1996, dans lequel il incarnait un «maire blanc de 60 ans».

«Je lui ai dit: ''Vous savez que Xavier est un blanc plus âgé?'', a raconté Lauren Schuler Donner. Et Michael a dit: ''Oh oui. Vous savez, je peux me maquiller."»

Elle a cependant révélé que la mégastar n'avait « jamais été sérieusement envisagé » pour le rôle, qui a finalement été attribué à Patrick Stewart.