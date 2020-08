Pas de vols de Porter Airlines avant le 7 octobre

Porter Airlines a décidé de reporter la reprise de ses vols qui ne débuteront pas avant le 7 octobre en raison de la pandémie de COVID-19.

Le transporteur ontarien devait reprendre la voie des airs le 31 août à la suite de l’arrêt du 21 mars dernier.

«Nous n'avons jamais eu l'intention de suspendre nos activités pour une période aussi longue, a déclaré Michael Deluce, président-directeur général de Porter Airlines, par communiqué. Malheureusement, les différentes couches de restrictions de voyage contribuent à garder la plupart des gens chez eux et ne montrent aucun signe d'assouplissement. Nous continuerons à prendre des décisions en fonction de l'évolution de la situation.»

Parmi les facteurs cités par la compagnie aérienne pour ne pas reprendre ses activités, elle mentionne «la fermeture de la frontière entre le Canada et les États-Unis aux voyages non essentiels au moins jusqu'au 21 août, la bulle des voyages au Canada atlantique qui limite les déplacements au-delà de la région, les avis concernant les voyages non essentiels publiés par les gouvernements et les règles de quarantaine obligatoires».

Porter a précisé qu’elle a aboli les frais de modification et d'annulation pour tous les tarifs réservés jusqu'au 7 octobre, y compris les forfaits de vacances d'Évasions Porter.