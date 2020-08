Une mère utilise son haut de bikini pour sauver son fils

Une mère de l’Iowa a eu la vivacité d’esprit d’utiliser le haut de son bikini afin de sauver la vie de son fils qui venait de subir un grave accident. Grâce à son ingéniosité, il a pu arriver à temps à l’hôpital.

À seulement 13 ans et du haut de ses 5 pieds 11 et de ses 200 livres, Peyton Brenner est un jeune joueur de football qui rêve de la NFL. Son rêve a bien failli prendre fin avant même d’avoir commencé.

Le 7 juillet dernier, il faisait du VTT avec des amis quand il a heurté un arbre. Sa mère Christina est sortie de la piscine à toute vitesse pour le rejoindre.

«Quand j’ai descendu du VTT, il y avait du sang qui pissait de partout», raconte l’adolescent.

La mère, qui est également infirmière, a tout de suite pris les choses en main. Voyant à quelle vitesse son fils perdait du sang, elle a décidé d’intervenir.

Elle a demandé à ses amis de lui enlever le haut de son maillot de bain afin de s’en servir pour faire un garrot.

«J’avais préparé son genou et je tenais un bout du maillot de bain et je disais à mon amie de continuer de le tourner et de tourner pour que ça soit serré», raconte-t-elle.

Les ambulanciers sont finalement arrivés. Sans l’intervention de la mère, il serait mort deux minutes plus tard.

Peyton a subi une chirurgie et devra manquer la saison de football 2021, mais il remercie sa mère. «C’est mon héroïne», dit-il.