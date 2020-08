Vidéotron s'implante en Abitibi

La filiale de câblodistribution de Québecor, Vidéotron, offre désormais ses services en Abitibi.

Un an après avoir annoncé qu'elle comptait s'implanter dans la région, l'entreprise offre maintenant ses services à la majorité des résidents de Rouyn-Noranda, Val-d'Or, Amos (et ses environs), Malartic, Rivière-Héva et Preissac.

Les citoyens de la région peuvent s'abonner aux services de câble, de téléphonie et d'internet de l'entreprise de télécommunications, ainsi qu'à sa plateforme Helix.

«Cela fait déjà plusieurs mois que l'on sent votre enthousiasme et que vous nous encouragez dans nos démarches pour que Vidéotron s'installe dans la région. Nous sommes extrêmement fiers de finalement pouvoir y offrir nos services», a commenté le président et chef de la direction de Vidéotron, Jean-François Pruneau.

«Vous avez été plusieurs à nous contacter au cours des derniers jours et la demande est très forte. C'est pourquoi nous mobilisons actuellement le plus grand nombre de techniciens possible afin de répondre aux besoins en installation et vous permettre de profiter de vos nouveaux services dans les meilleurs délais», a-t-il ajouté.

Vidéotron cumulait, en date du 31 mars dernier, plus de 1,7 million d'abonnés à son service d'internet haute vitesse et plus de 1,5 million d'abonnés pour son service de télédistribution.