Wall Street progresse, plus optimiste sur le nouveau plan de relance

La Bourse de New York a terminé en hausse mardi, espérant des avancées dans les négociations au Congrès autour d'un nouveau plan d'aide aux entreprises et aux foyers américains frappés par la crise liée au coronavirus.

Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, a pris 0,62% à 26 828,47 points, enchaînant une troisième séance consécutive de hausse.

Le Nasdaq est monté de 0,35% à 10 941,17 points, atteignant son 30e record de l'année.

L'indice élargi S&P 500 a lui gagné 0,36% à 3306,51 points.

«Il semble que les choses commencent à progresser à Washington en vue d'un accord sur un plan de relance», indique Peter Cardillo, responsable de la stratégie marché chez Spartan Capital Securities.

Républicains et démocrates américains poursuivaient mardi leurs discussions pour trouver un accord sur une nouvelle aide pour les millions d'Américains au chômage à cause du Covid-19, mais aussi pour les entreprises en difficulté et les collectivités locales.

La présidente démocrate de la Chambre des Représentants, Nancy Pelosi, et le chef des démocrates au Sénat, Chuck Schumer, s'entretenaient dans l'après-midi avec de hauts responsables de la Maison-Blanche, dont le Secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin.

Face à l'impasse des négociations, Donald Trump avait dit lundi en fin de journée envisager d'agir sans attendre le Congrès, par décret, pour empêcher les expulsions de locataires et alléger les charges salariales.

Les grandes valeurs technologiques, qui ont tiré vers le haut la Bourse new-yorkaise ces dernières semaines, entraînant le Nasdaq à de nouveaux sommets, ont connu mardi une séance mitigée.

Amazon (+0,87%), Apple (+0,67%) et Netflix (+2,21%) ont gagné du terrain, tandis que Facebook (-0,85%), la maison mère de Google, Alphabet (-0,64%) et surtout Microsoft (-1,50%) ont reculé.

Le titre de Microsoft a pâti de la confusion autour du possible rachat par le géant informatique du réseau social TikTok, propriété du groupe chinois ByteDance.

Initialement opposé à une acquisition par un groupe américain et menaçant de bannir la plateforme aux États-Unis, Donald Trump s'est finalement déclaré favorable à une transaction, mais a exigé qu'une partie de la somme revienne au Trésor, assurant que ce dernier «rendait possible» la vente.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la dette américaine reculait à 0,5069% vers 16h35 contre 0,5543% lundi soir.