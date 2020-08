Covid-19: Biden n'ira pas en personne accepter sa nomination

Le candidat à la Maison-Blanche Joe Biden n'ira pas en personne accepter sa nomination à la convention démocrate de Milwaukee, dans le Wisconsin, «afin de protéger la santé publique» en pleine pandémie de COVID-19, ont annoncé mercredi les organisateurs.

C'est «après des consultations avec des responsables de la santé publique et des experts, qui ont souligné l'aggravation de la pandémie de coronavirus», que les organisateurs de la convention du parti démocrate (17 au 20 août) ont expliqué avoir pris cette décision.

«Les intervenants de la convention, y compris le vice-président Biden, ne se rendront pas à Milwaukee afin de protéger la santé publique», ont-ils écrit dans un communiqué.

Joe Biden prononcera son discours pour officialiser sa candidature depuis l'État du Delaware, où il vit, ont-ils précisé. L'heure et le lieu seront dévoilés «plus tard».

Première historique, cette décision rend donc la convention entièrement virtuelle.

Trump pourrait le faire à la Maison-Blanche

Son rival, le président Donald Trump, avait déclaré plus tôt mercredi qu'il envisageait de prononcer son discours d'acceptation de la nomination républicaine pour la présidentielle du 3 novembre depuis la Maison-Blanche, sans assister non plus à la convention républicaine.

Grand-messes de la vie politique américaine, les conventions marquent d'ordinaire le coup d'envoi officiel de la campagne électorale, lorsque des milliers de personnes viennent assister aux discours des candidats et de leurs soutiens, retransmis en direct sur toutes les grandes chaînes.

Le nouveau coronavirus, qui a fait plus de 156 000 morts aux États-Unis, a totalement bouleversé la campagne électorale, rendant déjà tout meeting électoral impossible.

Malgré cette campagne en sourdine, menée en majeure partie depuis son domicile de Wilmington, dans le Delaware, Joe Biden, 77 ans, devance Donald Trump, 74 ans, dans les sondages.

Le président républicain dispose lui d'un «podium» privilégié avec ses discours à la Maison-Blanche. Mais ce dernier a été vivement critiqué pour sa gestion de la pandémie et l'organisation de meetings et voyages en pleine crise, où il est apparu la plupart du temps sans porter de masque.

Les grands discours démocrates seront diffusés tous les soirs de 21h à 23h, du 17 au 20 août, ont précisé les organisateurs, tandis que durant la journée, les Américains pourront intervenir par visioconférence «à travers le pays».

«Cette convention non conventionnelle lancera Joe Biden vers la victoire en novembre», a affirmé le directeur de l'organisation de la convention, Joe Solmonese.