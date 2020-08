EN IMAGES | Une future mariée soufflée par les explosions à Beyrouth

Les explosions survenues mardi à Beyrouth, au Liban, ont surpris tous les habitants de la capitale libanaise dans leurs activités quotidiennes. Ce fut le cas pour une jeune future mariée, qui a vécu la catastrophe en pleine séance photo.

Voyez les images saisissantes dans la vidéo ci-dessus.

Pendant qu’un photographe immortalisait le moment au centre d’une petite place publique dans Beyrouth, un vidéaste filmait la scène.

C’est à ce moment que la première déflagration a été entendue. On peut alors entendre le vidéaste interpeller Dieu. La future mariée est presque renversée par le souffle de la 2e explosion et on voit sa robe qui est soulevée par le déplacement d'air.

Quand le vidéaste tourne la caméra vers la rue et revient à son point de départ, des débris jonchent le sol, les vitres des édifices ont volé en éclats et les gens courent pour se mettre à l'abri.

Une autre vidéo filmée depuis l’intérieur d’un lieu de culte montre un prêtre se faire renverser par les explosions après avoir tenté de poursuivre sa messe.