Exportation d’hydroélectricité aux États-Unis: des groupes autochtones réclament des «milliards»

Les Innus de Pessamit et les Atikamekws de Wemotaci menacent de bloquer la construction d’une importante ligne de transport d’hydroélectricité vers le Massachusetts si Québec ne s’engage pas à leur verser des milliards de dollars, comme ce fut le cas avec les Cris lors de la Paix des braves.

La communauté de Pessamit, sur la Côte-Nord, estime avoir joué un rôle déterminant dans l’abandon du projet Northern Pass au New Hampshire l’an dernier, grâce à son lobbyisme auprès des médias et des décideurs.

Les deux groupes menacent maintenant de reprendre le bâton du pèlerin pour faire échouer le projet qui l’a remplacé, soit une ligne qu’Hydro-Québec souhaite faire passer par le Maine pour alimenter le Massachusetts. «S’il n’y a pas d’amélioration du côté du gouvernement du Québec, on va faire une campagne publicitaire contre Hydro-Québec, contre le gouvernement du Québec [...] et on va poursuivre la démarche aux États-Unis», a expliqué le chef des Innus de Pessiamit, René Simon.

Et si le lobbyisme échoue, le chef Simon n’exclut pas des blocus comme ceux qui ont paralysé le réseau ferroviaire du pays l’hiver dernier. «Si, en cours de route, on s’aperçoit que ce que le gouvernement du Québec amène à la table, ce n’est pas assez pour nous, je pense qu’on va être obligé d’agir autrement», laisse-t-il planer.

Se disant victimes d’un «racisme systémique» en raison de la pauvreté dans laquelle leurs communautés sont plongées, les deux groupes réclament également d’importantes compensations pour 33 ouvrages de production hydroélectrique, en plus de 130 barrages et digues déjà construits sur leurs territoires.

Le chef Simon explique qu’il ne souhaite pas négocier une entente territoriale, mais plutôt obtenir des «milliards$» en compensation. «La dernière entente qu’il y a eu, avec la Paix des braves, c’est des milliards$, fait-il remarquer. Ça touche les projets de développement hydroélectrique, les projets miniers, les projets forestiers... Ça touche tous les projets qui font du désastre au niveau du territoire ancestral des Cris. C’est la même situation qu’on vit, au niveau des Innus et des Atikamewks.»