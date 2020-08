Kevin Hart défend bec et ongles Ellen DeGeneres

Kevin Hart soutient absolument Ellen DeGeneres qui fait actuellement face à d'énormes critiques pour avoir ignoré le climat de travail toxique qui règnerait dans les coulisses de sa très célèbre émission de télévision.

En effet, de nombreux membres de ses équipes passées et présentes ont rapporté des faits de mauvaises conduites allant du racisme au harcèlement sexuel et nombreux sont ceux qui appellent désormais au remplacement de la vedette des médias.

Mais pour Kevin Hart, ces appels ne sont que l’expression d’une pure négativité. «C’est fou de voir mon amie traverser ce qu’elle traverse, a-t-il déclaré sur ses réseaux. Je connais Ellen depuis des années et je peux dire en toute honnêteté qu’elle est l’une des meilleures personnes sur la planète. Elle a traité ma famille et mon équipe avec amour et respect depuis le premier jour. Internet est devenu un monde de fous plein de négativité... C’est franchement triste... Où est-ce qu’on va ? Je soutiens celles et ceux que je connais et que j’aime. J’ai envie d’un futur où on recommencera à s’aimer les uns les autres... Cette haine doit cesser. Heureusement, ce sera bientôt passé de mode...»

Enfin, Kevin Hart a ajouté: «Ce post ne cherche pas à mépriser les sentiments des autres et leurs expériences... C’est simplement pour montrer quelles ont été mes expériences avec mon amie. Je t’aime pour la vie Ellen...»