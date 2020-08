Le Canadien revient de l’arrière avec brio

Trois buts sans réplique du Canadien de Montréal ont permis à l’équipe de l’emporter 4 à 3 et ainsi de pousser les Penguins de Pittsburgh au bord du gouffre dans leur série qualificative, mercredi, dans la «ville-bulle» de Toronto.

Avec ce retard de deux matchs à un, c’est donc dire que la bande à Sidney Crosby fera face à l’élimination dès la rencontre numéro 4, vendredi après-midi.

Shea Weber a été grandement impliqué dans ce match, pour le meilleur et pour le pire. Au niveau de ses bons coups, le grand défenseur a récolté trois points, dont le premier but du match après cinq minutes d’écoulées.

L’indiscipline a coûté cher au CH par la suite. Avec Ben Chiarot au cachot et une autre pénalité appelée envers Weber, Patric Hornqvist a profité d’une superbe passe d’Evgeni Malkin pour inscrire les Penguins au pointage.

Ce qui devait arriver arriva et Jason Zucker a marqué une minute plus tard alors que le capitaine du Tricolore réfléchissait au banc des pénalités.

Le début de deuxième période a aussi été l’affaire de Pittsburgh, qui a frappé Carey Price de toutes parts. À force d’insister, les Penguins ont fini par marquer un troisième but consécutif. Le gardien du Tricolore y est allé d’un superbe déplacement pour frustrer Zach Aston-Reese, mais Teddy Blueger a marqué sur le retour.

Drouin frappe enfin

Bien positionné dans l’enclave à mi-chemin au deuxième vingt, Jonathan Drouin a bien fait dévier un tir-passe de Ben Chiarot pour ramener le Canadien dans le match et amorcer la remontée de trois buts. Affecté par les blessures en 2019-2020, il s’agit du premier filet du Québécois depuis le 31 octobre dernier.

Paul Byron et Jeff Petry ont placé le CH en avant pour de bon avec de beaux efforts individuels, le premier par sa vitesse et le second par son tir aussi précis que foudroyant.

Le seul changement dans la formation de Claude Julien a été de placer Jake Evans au centre du quatrième trio en remplacement de Jordan Weal.

Evans s’est fait souhaiter la bienvenue à son premier match en séries par une mise en échec de Brandon Tanev, en milieu de deuxième. Complètement sonné, il a pris quelques minutes avant de se relever et de quitter la patinoire. Il n’est pas revenu dans le match par la suite.