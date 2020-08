Le combattant québécois d'UFC Marc-André Barriault échoue un test antidopage

Le combattant québécois de l'UFC Marc-André Barriault a reçu un résultat de test antidopage positif, a-t-il révélé par voie de communiqué, mercredi.

L'échantillon prélevé le soir du dernier combat de Barriault, le 20 juin, contenait des traces d'ostarine, une substance interdite. Ce jour-là, il a signé sa première victoire au sein de la fédération d’arts martiaux mixtes après trois revers consécutifs, disposant par K.-O. technique au deuxième round du Polonais Oscar Piechota à Las Vegas.

Évoluant chez les poids moyens (185 lb), Barriault a dit vouloir offrir sa pleine collaboration dans la suite des démarches.

«À la suite d’un envoi de la commission athlétique du Nevada la semaine dernière, je voulais prendre le temps de clarifier la situation actuelle auprès de mes partisans, des membres des médias ainsi que tous les gens impliqués dans le sport des arts martiaux mixtes [AMM].

«J’ai été informé la semaine dernière qu’un test «en compétition» d’un échantillon de mon urine qui a été prélevé le soir de mon combat du 20 juin dernier est revenu positif pour un niveau extrêmement bas [environ 190 pictogrammes ou 190 parts par trillion] de la substance interdite, ostarine», a-t-il indiqué.

«Je veux vraiment insister sur le fait que je n’ai pas utilisé intentionnellement de l’ostarine, et que jamais au grand jamais, au cours de ma carrière je n’ai utilisé une substance interdite. En effet, depuis le début de ma carrière professionnelle, j’ai été testé à trois reprises par la Régie des alcools, des courses et des jeux, et sept fois par le programme de l’UFC et de l’agence antidopage USADA. J’ai toujours eu des résultats négatifs.

«Je suis évidemment déçu de la tournure des événements, mais je suis confiant d’être en mesure d’identifier le produit fautif et offrir une explication exacte pour ce résultat positif. Je vais continuer de coopérer entièrement avec la commission athlétique du Nevada afin de retourner dans l’octogone le plus rapidement possible.»