Près de 10 M$ en bonis à la SAQ

Les bonis de performance continuent de couler à flots à la Société des alcools du Québec (SAQ). La société d’État versera 9,88 millions $ à ses employés et cadres pour l’exercice financier 2019-2020, a appris Le Journal.

Selon des chiffres récemment obtenus en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, 1879 travailleurs se sont ou vont se partager cette cagnotte, qui représente une hausse d’environ 6 % par rapport à la cuvée 2018-2019, où 9,29 millions $ avaient été distribués à travers l’organisation.

Rappelons que le personnel du Syndicat des employés de magasins et de bureaux n’a pas accès à ces primes en raison de leur contrat de travail.

Ce sont les cadres et le personnel non syndiqué qui empocheront la majeure partie de la rémunération variable pour l’an dernier, soit 7,63 millions $. Il s’agit d’une augmentation d’environ 15 %, par rapport à 2018-2019. Les chèques seront versés aux 602 personnes concernées en septembre prochain.

Ce montant ne tient pas compte de l’indemnité de départ de 488 995 $ payée à l’ancienne vice-présidente des ressources humaines Madeleine Gagnon, qui a quitté ses fonctions le 2 octobre. Elle a également raflé 40 765 $ en bonis.

Pour l’exercice financier 2019-2020, les travailleurs du Syndicat du personnel technique et professionnel ont reçu au mois de juin, quant à eux, 1,23 million $ (-10 %) et les employés du Syndicat des travailleurs et travailleuses de la SAQ ont récolté 1,01 million $ (-20,5 %).

La direction de la SAQ mentionne que ce sont notamment ses bons résultats financiers qui expliquent l’augmentation de la facture pour les bonis. Pour sa dernière année financière, la société d’État a dégagé des profits de 1,226 milliard $, soit un bond de 79,6 millions $ par rapport à l’exercice précédent.

Une V.-P. récolte la palme

L’an dernier, les sept plus hauts salariés ont reçu près de 450 000 $ en bonis. C’est la vice-présidente et chef de la direction financière, Édith Filion, qui a récolté la somme la plus généreuse pour l’atteinte de ses objectifs, soit 84 826 $. Elle a touché un salaire de base de 282 750 $.

Pour sa part, la présidente et chef de la direction de la SAQ, Catherine Dagenais, a reçu un salaire de 436 492 $ et une prime de 65 474 $.

En juin, dans une entrevue avec Le Journal, Mme Dagenais avait confié que la SAQ ne s’attendait pas à atteindre, pour cette année, la cible du dividende fixée par Québec dans son dernier budget.

En raison des impacts de la COVID-19, la société d’État avait annoncé au printemps le gel des salaires de tous ses dirigeants pour 2020-2021. La SAQ ne sait toutefois pas encore s’il va y avoir un versement des bonis pour l’année financière en cours.

« Nous sommes encore qu’au deuxième trimestre. Il est trop tôt à ce moment-ci pour se prononcer à ce sujet », a répondu le porte-parole Yann Langlais-Plante.

Du côté de Loto-Québec, les bonis de performance ne seront dévoilés qu’à l’automne lors du dépôt officiel du rapport annuel pour 2019-2020.

♦ En juin 2019, la SAQ affirmait que les bonis versés pour 2018-2019 étaient de 8,92 M$. La société d’État affirme avoir réajusté depuis certains chiffres.

Les bonis à la SAQ en 2019-2020