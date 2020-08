Soirée d'une importance capitale

Déjà, mardi, une première équipe (Rangers de New York) a été éliminée de la ronde de qualification de la Ligue nationale de hockey (LNH). Voilà une preuve indéniable que les différentes formations toujours dans la course, elles, n’ont plus le choix d’aborder chaque partie comme si c’était leur dernière.

TVA Sports, mercredi, trois duels qui ont tous les éléments pour vous laisser sur le bout de votre siège pendant 60 minutes. À 20h, les Canadiens disputeront le troisième match de leur série contre les Penguins (série égale 1-1).

Mais avant ce rendez-vous attendu de plusieurs, vous pourrez aussi voir à notre antenne le duel Islanders-Panthers, où la formation floridienne tentera d’éviter une élimination hâtive. Puis, à 16h, le Lightning et les Bruins croiseront le fer dans le cadre de leur deuxième match du tournoi à la ronde.

Penguins – Canadiens (série égale 1-1) - 20h, TVA Sports

Claude Julien l’a répété TRÈS souvent depuis lundi. Si le CH souhaite rebondir après le revers subi lors du match no 2, les joueurs-clés à l’attaque devront se réveiller, et ce très rapidement.

Jusqu’ici, les quatre buts du club ont été l’œuvre de Jesperi Kotkaniemi (2), Nick Suzuki et Jeff Petry. Où sont donc passés les Drouin, Domi, Danault, Tatar et Gallagher?

En point de presse, hier, l’entraîneur-chef du CH a laissé planer la possibilité d’une modification de ses trios en vue de ce troisième affrontement. Max Domi sera-t-il jumelé à des ailiers plus offensifs? Julien osera-t-il démanteler la première unité formée de Gallagher, Danault et Tatar?

Nous aurons la réponse à ces questions dans quelques heures. Mais une chose est sûre : peu importe la combinaison des trios, les vétérans du club à l’offensive devront afficher plus de mordant. Jonathan Drouin a justement reconnu, mardi, qu’il devait être meilleur.

Pour ce qui est de l’unité défensive, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Les trois duos, sans être parfaits, connaissent leur part de bons moments et affichent une combativité constante.

Et devant le filet, Carey Price est probablement le meilleur joueur de cette série jusqu’ici. Simplement dommage qu’il ne puisse pas marquer des buts!

Chez les Penguins, la confiance règne après les deux premiers matchs. Bien sûr, les joueurs de l’équipe aimeraient mieux performer sur l’attaque massive (1 en 12), mais pour le reste, on considère avoir livré deux matchs plutôt solides.

La formation gagnante, ce soir, mettra l’autre au pied du mur en vue du match no 4. À qui appartiendra cet honneur après les 60 minutes de jeu? La réponse dès 20h sur nos ondes!

Islanders – Panthers (New York mène la série 2-0) – 12h, TVA Sports

Rien ne va plus chez les Panthers. Après avoir été limitée à un seul petit but lors du match no 1, voilà que la formation floridienne a perdu une avance d’un but à deux reprises lors du second duel, remporté 4-2 par New York.

Comme on l’a souvent répété sur cette plate-forme, les Islanders affichent une discipline de fer et les Panthers semblent incapables de s’épanouir en territoire adverse, ou même d’y accéder avec aisance.

New York a cette capacité à fermer le jeu pendant de longues minutes, pour ensuite exploser vers l’avant et mitrailler le filet ennemi. Cette facette de leur jeu, sûrement remarquée de plusieurs équipes, a de quoi faire peur.

Les Panthers devront maintenant mettre toute la gomme, ce midi, pour espérer pouvoir renverser la vapeur. Y parviendront-ils? Ouvrez votre téléviseur et syntonisez la chaîne TVA Sports dès midi pour le savoir!

Lightning - Bruins (deuxième match du tournoi à la ronde) – 16h, TVA Sports

Le Lightning a appris une bien mauvaise nouvelle, mardi, alors que le capitaine Steven Stamkos a spécifié au groupe d’entraîneurs qu’il n’était toujours pas prêt à reprendre l’action.

Le joueur de centre serait toujours incommodé par une blessure au bas du corps qu’il a subie lors de la phase 2 du retour au jeu de la LNH.

Malgré son absence lors du premier match de Tampa, l’équipe est quand même parvenue à battre les Capitals par la marque de 3-2. Mais gageons que l’entraîneur Jon Cooper aurait bien aimé pouvoir compter sur son prolifique marqueur pour ce duel face aux Bruins.

Boston s’est incliné devant les Flyers à l’occasion de son rendez-vous initial et connaissant la mentalité qui règne chez les Bruins, on risque de ne pas tolérer un deuxième revers de suite dans ce tournoi à la ronde. Il faut donc s’attendre à voir les joueurs en noir et jaune débuter le match avec énormément d’aplomb, mercredi.

Tuukka Rask, qui s’était absenté lors du match numéro un, devrait obtenir le départ contre Tampa. Saura-t-il en faire assez pour aider sa formation à triompher?

La réponse dès 16h à notre antenne!