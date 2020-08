Accoucher pendant des traitements contre le cancer

La plupart d'entre nous auront de bonnes raisons de se souvenir de 2020, mais pour une jeune femme de Bellechasse, près de Québec, les derniers mois auront été vraiment éprouvants.

Après avoir eu la joie d'apprendre qu'elle était enceinte, Ann-Sophie Laverdière a ensuite dû accepter qu'elle était atteinte d'un cancer du sein.

Si aujourd'hui elle poursuit ses traitements, elle peut aussi tenir son premier enfant dans ses bras.

«J'ai eu ma petite fille Annabelle le 6 juillet, alors elle a déjà un mois aujourd'hui. Moi, je suis comblée!» s’exclame Ann-Sophie.

En mai dernier, TVA Nouvelles avait rencontré la nouvelle maman alors qu’elle était enceinte de sept mois. Le diagnostic de cancer du sein était jadis récent. Elle suivait des traitements de chimiothérapie, en espérant que sa fille n'en subisse pas les conséquences.

«Ça me stressait parce qu'on ne savait pas à 100% si elle allait avoir un impact, avec les traitements que j'ai eus. Puis, quand elle est née, elle était vraiment petite 5,6 livres. Ils m'ont dit que ça pouvait être un effet secondaire de la chimio que j'ai eu», raconte Mme Laverdière.

La naissance de sa fille a marqué une nouvelle étape dans sa lutte contre le cancer. Les traitements de chimiothérapie ont repris 11 jours seulement après l'accouchement. La masse avait grossi.

«Au début, dans ma tête, c'était comme impensable que j'allais laisser mon bébé de 11 jours. Là, ce sont mes proches qui la gardent, mais quand même... Mais, c'est ça: je n'ai pas le choix, il faut que j'y aille», lance-t-elle.

COVID oblige, elle se rend seule à l'hôpital pour suivre ses traitements.

«Il y a eu encore beaucoup de "ups and downs", avec les derniers jours et tout ça. Mais elle montre toujours qu'elle est forte. Je l'admire vraiment beaucoup», témoigne son conjoint, Jim Fortin.

Son parcours est parsemé de victoires, mais aussi de deuils, comme celui de perdre ses cheveux. Heureusement, des dons lui ont permis de s'acheter une prothèse capillaire.

«Quand je la mets, c'est sûr que je me trouve belle! Ce sont de gros deuils, au début, puis finalement, on s'habitue vraiment, vraiment vite. Mais là, c'est comme porté par la vie. Il faut que je me répète chaque fois que je n'ai pas le choix. Je souhaite que tout aille pour le mieux», conclut-elle.

Résiliente, Ann-Sophie est déterminée à mener son combat à terme pour enfin profiter pleinement de sa petite famille.